Brasil vs Mesir, Endrick Menjadi Penentu Kemenangan Tim Samba 2-1

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Brasil kembali meraih kemenangan pada laga uji coba internasional menjelang Piala Dunia 2026.

Tim Samba menghajar Mesir 2-1 pada laga di Stadion Huntington Bank Field, Ohio, Amerika Serikat, Minggu WIB.

Pemain Brasil Endrick menjadi penentu kemenangan Selecao melalui gol yang dicetaknya pada menit ke-52.

Pada laga ini, tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal melalui kombinasi Vinicius Junior, Raphinha, dan Igor Thiago.

Tekanan yang mereka lakukan akhirnya membuahkan hasil pada menit ketujuh ketika Bruno Guimaraes berhasil memanfaatkan kelengahan pertahanan Mesir untuk mencetak gol pembuka.

Gol tersebut membuat Brasil unggul 1-0. Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama.

Hanya empat menit berselang, Mesir dapat menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui Mostafa Zaki Abdelraouf.

Gol itu bermula dari kesalahan lini belakang Brasil setelah Marquinhos melakukan backpass yang justru mengarah ke pemain Mesir.