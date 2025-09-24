Brave Combat Sosialisasi MMA di Indonesia, Siap Lahirkan Petarung Kelas Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Organisasi mixed martial arts (MMA) asal Bahrain, Brave Combat Federation (Brave CF), mulai melakukan sosialisasi ke sejumlah daerah di Indonesia.

Program ini bertujuan memperkenalkan MMA kepada masyarakat luas sekaligus menjaring pasar baru.

CEO Brave CF Indonesia, Nerviadi Gurnadi Lucky, mengatakan sosialisasi akan dilakukan di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali.

Rangkaian kegiatan diawali di Jakarta dengan mengundang komunitas serta klub bela diri, termasuk penyelenggaraan coaching clinic terbatas untuk 100 peserta bersama legenda MMA Zuli Silawanto, fighter Brave CF Randi Abian, dan mantan juara dunia bantamweight Brave CF, Nkosi Ndebele.

Puncak kegiatan bakal digelar di Bali dengan peluncuran ajang pencarian bakat Born To Be Brave 2026.

Program tersebut akan menjaring talenta MMA dari delapan kota, di mana setiap kota mengirimkan 10 atlet terbaiknya untuk bersaing di Jakarta.

Dari 80 peserta, nantinya dipilih lima atlet yang akan dipersiapkan tampil di kejuaraan tingkat Asia di Bahrain.

Vice President Brave CF Internasional, Rika Aryuna, menilai Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan MMA.