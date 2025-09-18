menu
Bravo, Ini Dia Perguruan Tinggi Juara Lomba Debat Energi Pertamina Goes to Campus 2025

Tim Kampus ITB pemenang Grand Final Energy Debate Championship meluapkan kegembiraan saat ajang Final National Pertamina Goes To Campus 2025 yang diselenggarakan di Ballroom Grha Pertamina, Jakarta pada Rabu (17/9). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menetapkan empat universitas sebagai pemenang Energy Debate Championship, salah satu ajang kompetisi dalam Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2025.

Pada Awarding Session & Closing PGTC 2025 yang digelar di Grha Pertamina, Jakarta pada Rabu (17/9), Institut Teknologi Bandung dinobatkan menjadi juara 1 Energy Debate Championship.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menegaskan masa depan bangsa, termasuk masa depan energi Indonesia, berada di tangan generasi muda yang nantinya akan menjadi pemimpin.

“Hari ini semua sedang membangun masa depan, karena sejatinya masa depan bangsa, termasuk masa depan energi Indonesia, ada di tangan para talenta muda yang kelak akan memimpin perubahan,” jelas Simon pada sambutannya.

Energy Debate Championship PGTC merupakan salah satu kompetisi dari rangkaian kegiatan PGTC.

Para pemenang kompetisi telah melewati tahapan yang ketat. Pada tahap awal, sebanyak 105 tim dari 105 kampus, di 27 provinsi di seluruh Indonesia, mengikuti penyisihan online pada 27-19 Agustus 2025.

Setelah seleksi, 16 besar melaju pada Final Nasional yang diadakan secara tatap muka pada 16 September 2025.

Babak Grand Final pada Rabu, 17 September 2025, mempertemukan empat tim yang sangat dinamis dan bersemangat menjadi yang terbaik.

