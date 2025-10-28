Brawijaya Hospital Taman Mini Siap Melayani Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Brawijaya Hospital Group memperkuat komitmennya dalam menyediakan layanan kesehatan berkualitas tinggi bagi masyarakat Indonesia dengan meresmikan Brawijaya Hospital Taman Mini, jaringan rumah sakit ke-6 berlokasi strategis di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur.

Peresmian yang berlangsung pada hari ini ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin.

Acara ini juga dihadiri Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto dan Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rivan Achmad Purwantono.

Kehadiran Brawijaya Hospital Taman Mini merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat Taman Mini dan sekitarnya akan akses layanan kesehatan yang berkualitas, terpercaya, dan mudah dijangkau.

Sebagai kawasan dengan populasi padat dan dinamika aktivitas yang tinggi, Jakarta Timur memerlukan fasilitas kesehatan yang tidak hanya modern, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan medis masyarakat.

“Kami membangun Brawijaya Hospital Taman Mini karena kami peduli dengan kesejahteraan masyarakat sekitar yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan terbaik. Lokasi ini dipilih secara strategis agar masyarakat dari berbagai penjuru khususnya Jakarta Timur, bahkan dari luar kota, dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan berkualitas yang selama ini mereka butuhkan,” ungkap Devin Wirawan, Presiden Direktur Brawijaya Hospital Group.

“Kehadiran jaringan rumah sakit kami yang ke-6 ini adalah bukti nyata komitmen Brawijaya Hospital untuk terus memperluas jangkauan pelayanan kesehatan dan menjadi pilihan terpercaya bagi keluarga Indonesia. Kami tidak hanya membangun gedung, tetapi membangun harapan dan kepercayaan masyarakat akan kesehatan yang lebih baik. Brawijaya Hospital juga senantiasa mendukung program pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk

masyarakat Indonesia,” sambung Devin.

Brawijaya Hospital Taman Mini terletak di lokasi yang sangat strategis, berada di sisi Tol Jagorawi, memudahkan akses kendaraan pribadi dari berbagai arah.