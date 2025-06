Break Out Day 2025 Bawa Supernova dan Psycho Sexy ke Bandung

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Break Out Day (BOD) 2025 segera digelar di Tritan Point Bandung pada Sabtu, 26 Juli 2025.

Menghadirkan dua panggung spektakuler, festival tersebut siap menampilkan total 11 lineup, mulai dari lineup internasional berkualitas hingga musisi nasional favorit.



Musisi internasional yang bakal memeriahkan Break Out Day 2025 yakni Supernova (Tribute to Oasis), dan Psycho Sexy (Tribute to Red Hot Chili Peppers (RHCP)).

Kedua tribute act legendaris itu akan membawakan kembali aura band rock Inggris dan Amerika dengan energi maksimal di panggung BOD 2025.

Lagu-lagu Oasis siap terngiang kembali lewat aksi penuh power Supernova, sementara Psycho Sexy menghadirkan getaran riff gitar dan vokal yang mengentak ala Red Hot Chilli Peppers, memastikan penggemar rock merasa bergelora di BOD 2025.

Psycho Sexy merupakan band tribute Red Hot Chili Peppers terbaik di Eropa yang telah memukau penggemar sejak 2003.

Dengan energi yang luar biasa dan semangat yang tak pernah padam, band itu mampu menghadirkan penampilan yang hampir identik dengan orisinalitas Red Hot Chili Peppers, memadukan rock, rap, reggae, ska, dan punk rock dalam satu panggung yang penuh euforia.

Sementara itu, Supernova adalah band tribute Oasis asal Padua, Italia, yang dibentuk pada 2002. Dikenal sebagai salah satu tribute band Oasis paling otentik di Eropa, band itu telah tampil di lebih dari 700 konser dan menjadi favorit penggemar Oasis di seluruh dunia.

Supernova pertama kali menarik perhatian dengan penampilan di acara-acara seperti Supersonic Night, Oasis Night, dan Our Generation, yang diselenggarakan oleh situs penggemar Oasis Italia.