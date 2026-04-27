Breaking News, Kecelakaan KRL Jabodetabek & Kereta Api Jarak Jauh di Bekasi

jpnn.com, BEKASI TIMUR - Telah terjadi kecelakaan KRL Jabodetabek dengan kereta api jarak jauh Argo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Senin malam (27/4).

Berdasarkan informasi yang diterima JPNN.com kecelakaan kereta tersebut terjadi sekira pukul 21.20 WIB.

Sejumlah video beredar luas di media sosial yang memperlihatkan para penumpang histeris akibat kecelakaan tersebut.

Bahkan, para korban tergeletak lemas dari video yang beredar tersebut.

Para warga juga bahu-membahu menyelamatkan penumpang KRL yang terjebak tabrakan itu.

Hingga berita ini diterbitkan belum diketahui jumlah korban akibat kecelakaan tersebut.(mcr10/jpnn)