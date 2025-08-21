BREAKING NEWS: KPK Konfirmasi OTT terhadap Seorang Wamen, Diduga Immanuel Ebenezer
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang pejabat setingkat Wakil Menteri (Wamen).
Konfirmasi ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menanggapi maraknya kabar yang beredar di kalangan media.
Konfirmasi dari pimpinan KPK ini sekaligus mengonfirmasi spekulasi yang berkembang kuat bahwa OTT tersebut menjerat Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer alias Noel.
"Benar," ujar Fitroh saat dikonfirmasi apakah salah satu pihak yang di-OTT ialah Noel, Kamis (21/8).
Meski telah mengonfirmasi keberadaan OTT, Fitroh menyatakan masih belum dapat memberikan perincian lebih lanjut mengenai siapa saja yang terjaring OTT dan modus kasusnya.
Hal ini dikarenakan proses OTT masih berada dalam tahap yang sangat awal dan sedang berlanjut. (tan/jpnn)
Konfirmasi dari pimpinan KPK ini sekaligus mengonfirmasi spekulasi yang berkembang kuat bahwa OTT tersebut menjerat Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Perkuat Pemberantasan Korupsi, KPK Minta Poin Ini Diatur dalam RUU KUHAP
- OC Kaligis Desak KPK Turun Tangan Usut Kasus Tambang Nikel di Halmahera Timur
- Telisik Dugaan Aliran Dana Kasus Korupsi yang Seret Ridwan Kamil, KPK Bakal Periksa Lisa Mariana
- Rudal Ingatkan KPK Tak Jadikan OTT Alat Politik di Kasus Bupati Kolaka Timur
- KPK Bakal Panggil Lisa Mariana sebagai Saksi Kasus Korupsi di Bank Daerah
- KPK Periksa Mantan Dirjen Kemenkeu Boediarsa Terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan