BREAKING NEWS! KPK OTT Bupati Cilacap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Jawa Tengah, Jumat (13/3). FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Jawa Tengah, Jumat (13/3).

Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dikabarkan terjaring dalam operasi senyap ini.

"Benar, (OTT) Cilacap," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi.

KPK masih melakukan pengembangan terkait operasi ini.

Lembaga antirasuah belum memerinci pihak yang diamankan selain bupati dan barang bukti yang disita.

KPK juga menjelaskan kronologis dari kasus dugaan rasuah yang terjadi. (tan/jpnn)

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

