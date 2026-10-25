Breaking News! WU MotoGP Australia Ditunda

jpnn.com - VICTORIA - Rangkaian MotoGP Australia 2026 di Phillip Island, Minggu (25/10) mengalami penundaan lantaran jarak pandang terbatas.

Agenda MotoGP di Phillip Island pagi ini sejatinya dibuka dengan warming up (WU) berdurasi sepuluh menit yang dimulai pukul 05.40 WIB.

Namun, karena keterbatasan jarak pandang di lokasi, WU diundur hingga pukul 07.00 WIB.

"Akibat jarak pandang terbatas yang memengaruhi kemampuan helikopter medis untuk terbang, rangkaian kegiatan lintasan MotoGP Minggu di Australia akan ditunda hingga kondisi membaik -yang diperkirakan terjadi sekitar pukul 11.00 waktu setempat," bunyi pernyataan pihak MotoGP. (mgp/jpnn)

MotoGP Australia 2026

Jumat (23/10)

Free Practice 1: Marc Marquez

Practice: Marco Bezzecchi

Sabtu (24/10)

Free Practice 2: Marc Marquez

Qualifying 1: Jack Miller, Johann Zarco

Qualifying 2: Marc Marquez, Alex Marquez, Johann Zarco

Sprint 13 Laps: Marc Marquez, Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio

Minggu (25/10)

07.00-07.10 WIB: Warm Up

10.00 WIB: Grand Prix/Race 27 Laps