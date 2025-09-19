menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Pendidikan » BRI Asuransi Syariah Aceh Gandeng STIAPEN Tingkatkan Literasi Asuransi

BRI Asuransi Syariah Aceh Gandeng STIAPEN Tingkatkan Literasi Asuransi

BRI Asuransi Syariah Aceh Gandeng STIAPEN Tingkatkan Literasi Asuransi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
BRI Asuransi Syariah Aceh Gandeng STIAPEN Tingkatkan Literasi Asuransi. Foto: BRINS

jpnn.com, JAKARTA - BRI Insurance Syariah Aceh menjalin kerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pelita Nusantara (STIAPEN) untuk mendorong literasi keuangan dan asuransi syariah.

Ketua STIAPEN Maulidar menyampaikan apresiasinya kepada BRI Insurance atas terjalinnya kolaborasi tersebut.

Dia menilai kerja sama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi perguruan tinggi dengan dunia industri, khususnya dalam literasi keuangan.

Baca Juga:

Mahasiswa juga diharapkan dapat memperoleh kesempatan magang dan pelatihan.

Branch Manager BRI Insurance Cabang Aceh Syariah, Ardiansyah, turut menyampaikan terima kasih atas sambutan baik dari STIAPEN.

Dia berharap kerja sama ini tidak hanya memberi manfaat bagi mahasiswa, tetapi juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan melalui asuransi syariah.

Baca Juga:

Kegiatan penandatanganan dihadiri puluhan mahasiswa STIAPEN. Dalam kesempatan itu, mereka mendapatkan sosialisasi terkait manfaat, mekanisme, hingga peluang karier di sektor jasa keuangan syariah.

BRI Insurance sendiri menegaskan komitmennya untuk terus mendorong literasi keuangan bagi berbagai kalangan, mulai dari pelajar, UMKM, komunitas, hingga profesi seperti dokter.

BRI Insurance Syariah Aceh dan STIAPEN resmi menjalin kerja sama tingkatkan literasi keuangan syariah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI