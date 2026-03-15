BRI Bersama PDBN, PGSI & AMPD Sediakan 10 Bus Mudik Ceria untuk Warga Demak

jpnn.com, JAKARTA - Paguyuban Demak Bintoro Nusantara (PDBN) bersama PGSI (Persatuan Guru Seluruh Indonesia) Demak, serta AMPD (Angkatan Muda Paguyuban Demak) Jabodetabek mengadakan Mudik Ceria bagi masyarakat Demak yang berada di Jabodetabek.

Mudik gratis menjelang Idulfitri 1447 H atau 2026 kali ini disponsori tunggal oleh BRI.

Mewakili Ketua Umum PDBN, Drs. H. Fathan Subchi, Sohibin menuturkan Mudik Ceria gratis dari BRI sangat membantu memudahkan masyarakat Demak di Jabodetabek.

“Kami sediakan sebanyak sepuluh bus, dengan perincian 8 bus sponsorship BRI, dan 2 bus dari Ketum PDBN, sejumlah 500 orang pemudik diberangkatkan dari Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, Insya Allah akan membantu mayarakat Demak di perantauan,” kata dia.

Ketua Panitia Mudik Ceria 2026, M. Ridhwan menyampaikan tradisi mudik gratis PDBN sudah rutin agenda yang dilakukan setiap tahun, sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat Demak di Jabodetabek yang akan pulang ke kampung halamannya.

“Tahun ini mudik bersama BRI insyaallah akan meringankan beban masyarakat yang ingin pulang kampung, di tengah mahalnya harga tiket transportasi umum, terlebih saat ini kampung halaman para pemudik sebagian sedang dilanda banjir,” tutur Ridhwan yang juga Wakil Sekjen PDBN.

Apresiasi Mudik Ceria

Program Mudik Ceria PDBN ini juga mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakat.