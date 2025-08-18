BRI Consumer Expo 2025 Bukti Nyata Komitmen Memperluas Kredit

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sukses menghadirkan BRI Consumer Expo 2025 di Mall Paskal 23, Bandung pada 15–17 Agustus 2025 sebagai bagian dari peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia.

Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menyampaikan expo itu menawarkan beragam solusi pembiayaan konsumer, mulai dari hunian, kendaraan, hingga liburan, dengan penawaran suku bunga kompetitif dan proses yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Selama pameran, BRI menghadirkan penawaran spesial Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan suku bunga mulai 2,40% fixed tiga tahun, ditambah subsidi bunga dan hadiah langsung bernilai hingga puluhan juta rupiah.

Tidak hanya itu, setiap transaksi selama acara juga membuka peluang bagi nasabah untuk memenangkan undian perjalanan eksklusif ke Korea Selatan untuk dua orang.

Seluruh penawaran istimewa ini dirancang untuk membantu masyarakat mewujudkan kepemilikan rumah, kendaraan, dan gaya hidup impian dengan cara yang lebih ringan.

"Expo ini merupakan bentuk nyata komitmen BRI dalam memperluas akses kredit konsumer kepada masyarakat," kata Hendi dikutip, Senin (14/8). Penyelenggaraan ini tidak hanya menghadirkan produk, tetapi juga mempertegas kehadiran BRI dalam menjawab kebutuhan finansial masyarakat secara langsung.

“Semangat #MerdekaPunyaRumah kami hadirkan bukan sebagai slogan, melainkan sebagai komitmen konkret BRI untuk menghadirkan solusi finansial yang relevan dan berdampak," kata Hendi.

Expo itu menjadi sarana untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan berbagai pilihan pembiayaan yang mudah, ringan, dan kompetitif.