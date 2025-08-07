BRI & Indogrosir Bersinergi Hadirkan Inovasi Transaksi untuk UMKM dan Ritel Modern

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI berkolaborasi dengan Indogrosir menghadirkan solusi keuangan yang relevan dan inklusif.

Salah satunya diwujudkan melalui peluncuran Kartu Debit Co-Branding BRI – Indogrosir, yang secara resmi diperkenalkan bertepatan dengan pembukaan outlet terbaru Indogrosir di Gianyar, Bali (31/7).

Kolaborasi antara BRI dan Indogrosir ini menjadi langkah strategis dalam mengintegrasikan layanan perbankan dengan ekosistem ritel modern. Melalui kartu debit co-branding ini, nasabah dapat menikmati kemudahan transaksi yang praktis, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha, khususnya pelaku UMKM dan pelanggan Indogrosir di seluruh Indonesia.

Direktur Network and Retail Funding BRI Aquarius Rudianto menjelaskan kerja sama ini merupakan bentuk komitmen BRI dalam memperluas akses layanan keuangan digital yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

“Kami terus berinovasi untuk menghadirkan layanan keuangan yang semakin dekat dengan aktivitas keseharian masyarakat, terutama pelaku usaha ritel dan UMKM. Melalui sinergi ini, kami berharap pelanggan Indogrosir bisa memperoleh pengalaman transaksi yang nyaman sekaligus akses pembiayaan yang inklusif untuk mendukung pengembangan usaha mereka,” ujar Aquarius.

BRI pun menghadirkan berbagai program menarik bagi pengunjung dalam rangka menyambut peluncuran ini.

Nasabah yang membuka rekening tabungan dan mengajukan Kartu Debit Co-Branding BRI – Indogrosir berkesempatan mendapatkan hadiah hingga 250.000 poin Indogrosir, yang dapat ditukarkan dengan berbagai produk pilihan di seluruh gerai Indogrosir.

Tidak hanya itu, BRI juga memperkenalkan program khusus bertajuk “Racing Transaksi”, yang ditujukan bagi Member Indogrosir yang aktif menggunakan Debit BRI dan/atau QRIS BRImo dalam bertransaksi di seluruh gerai Indogrosir.