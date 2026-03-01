BRI Insurance Beri Perlengkapan Sekolah & Biaya Operasional Kepada 2 Yayasan di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) menyalurkan bantuan peralatan sekolah dan biaya operasional kepada dua yayasan di Jakarta, yakni Yayasan Ridho Berkah Sejahtera, Cipayung Jakarta Timur dan Yayasan Baitul Yatama Jakarta (Bayata) di Penjaringan Jakarta Utara.

Bantuan pertama diserahkan langsung oleh Direktur Utama BRI Insurance, Budi Legowo, kepada Ustaz Rahmat selaku perwakilan dari Yayasan Ridho Berkah Sejahtera.

Budi menjelaskan aksi ini merupakan bentuk dukungan nyata bagi masa depan anak bangsa.

"Kami berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi anak-anak dan meringankan operasional yayasan," ujarnya.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Ridho Berkah Sejahtera karena telah menerima BRI Insurance dengan sangat baik dan memberikan kami kesempatan untuk berbagi dengan anak-anak yang ada di yayasan ini. Saya berharap bantuan ini dapat bermanfaat untuk seluruh anak yang ada di sini dan dapat membantu meringankan kegiatan operasional Yayasan Ridho Berkah Sejahtera," ucap Budi.

Di lokasi berbeda, Benny Imam Syafii Selaku Komisaris Independen BRI Insurance memberikan bantuan secara langsung kepada Lukmanul Hakim selaku perwakilan Yayasan Baitul Yatama Jakarta (Bayata).

“Terima kasih BRI Insurance yang telah memberikan bantuan kepada Yayasan Baitul Yatama Jakarta (Bayata), semoga dengan adanya bantuan ini dapat meringankan beban anak-anak yang ingin menggapai cita-citanya, dan juga menjadi berkah untuk BRI Insurance," ungkap Lukmanul Hakim.

Kedepan, BRI Insurance akan terus melakukan pemerataan kegiatan CSR yang berdampak positif untuk kehidupan baik masyarakat dan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan di berbagai wilayah dengan semangat yang selaras dengan prinsip ESG yang diterapkan perusahaan, serta visi BRI Insurance sebagai mitra terpercaya dan handal untuk solusi perlindungan.(chi/jpnn)