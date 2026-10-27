BRI Insurance Dorong Literasi dan Inklusi Keuangan Asuransi di Pemantang Siantar

jpnn.com, PEMATANG SIANTAR - BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) berkolaborasi dengan l Permodalan Nasional Madani (PNM) menyelenggarakan Program Literasi dan Inklusi Keuangan Asuransi di Pematang Siantar, Sumatera Utara, pada Jumat (23/10).

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya perlindungan asuransi dalam menghadapi berbagai risiko, khususnya bagi perempuan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi dan perlu menjaga keberlangsungan usahanya.



Program ini menjadi bagian dari upaya BRI Insurance dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai literasi dan inklusi keuangan di bidang asuransi. Melalui edukasi yang diberikan, peserta diharapkan dapat mengenali manfaat asuransi serta memahami pentingnya mempersiapkan perlindungan finansial untuk menghadapi risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu.



Dimas Arisandi selaku Manager Supporting PNM menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan kolaborasi tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan wawasan baru yang bermanfaat bagi para peserta dalam merencanakan masa depan.



“Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mendapatkan pengetahuan baru terkait literasi asuransi keuangan dari BRI Insurance. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini dapat menjadi bekal untuk masa depan ibu-ibu semua,” ujar Dimas.



Sementara Pj. Deputy Branch Manager BRI Insurance Dendy Agil Permana menegaskan pentingnya pemahaman asuransi bagi pelaku usaha.

Menurutnya, risiko dapat terjadi kapan saja dan di mana saja sehingga pemahaman mengenai perlindungan asuransi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga keberlangsungan usaha.



“Seperti yang diketahui, musibah bisa terjadi kapan dan di mana saja. Mengingat ibu-ibu di sini memiliki usaha yang perlu dilindungi, BRI Insurance akan selalu siap memberikan edukasi literasi dan inklusi keuangan asuransi serta menghadirkan pelayanan yang mudah bagi para nasabah,” ungkap Dendy.



Ke depan, penguatan literasi dan inklusi keuangan asuransi diharapkan dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat melalui sinergi dengan berbagai mitra strategis.



Sementara Direktur Utama BRI Insurance Budi Legowo mengatakan kegiatan Literasi dan Inklusi keuangan ini adalah sebuah komitmen BRI Insurance dalam memperluas edukasi untuk masyarakat dan upaya mendorong masyarakat agar makin sadar akan pentingnya perlindungan terhadap berbagai risiko.

“Pemahaman ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha mikro dalam mengambil langkah antisipatif untuk menjaga keberlangsungan usaha dan kestabilan keuangan,” ujar Budi Legowo



Dengan akses informasi yang semakin luas, asuransi diharapkan dapat menjadi bagian dari pertimbangan masyarakat dalam membangun kesiapan menghadapi risiko, baik dalam kegiatan usaha maupun kehidupan sehari-hari. (cuy/jpnn)