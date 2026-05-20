BRI Insurance Gencarkan Literasi dan Inklusi Keuangan Asuransi di Makassar

jpnn.com, MAKASSAR - BRI Insurance aktif melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Asuransi dengan merangkul masyarakat di Hotel Ibis, Makassar, pada Rabu (13/5).

BRI Insurance berupaya memberikan dukungan melalui cara yang inovatif seperti edukasi pentingnya proteksi sehingga dapat menjalankan berbagai kegiatan yang positif yang aman dari berbagai risiko.

Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan Asuransi ini merupakan hasil kolaborasi BRI Insurance bersama PNM sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan pengetahuan mengenai asuransi di kalangan masyarakat secara luas.

Sugiarto selaku Wakil Pemimpin Cabang PNM Makassar berterima kasih kepada BRI Insurance, yang telah berkenan memberikan Literasi dan Inklusi Keuangan Asuransi untuk Masyarakat terutama kepada nasabah PNM di Makassar.

“Semoga dengan diberikankannya Literasi dan Inklusi Keuangan Asuransi oleh BRI Insurance ini, semua ibu-ibu yang hadir dapat merasakan manfaatnya untuk jangka panjang," ucap Sugiarto.

Diharapkan kolaborasi kegiatan ini memberikan informasi perihal Literasi dan Inklusi Keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan rasa yakin masyarakat dalam memilih produk layanan jasa keuangan khususnya dalam perlindungan yang ditawarkan sebagai upaya ketahanan ekonomi masyarakat atas risiko dan meningkatkan perkembangan industri asuransi.

“Dengan memiliki asuransi, financial planner kita tidak akan terganggu supaya kualitas hidup kita menjadi lebih baik, selalu terlindungi, dan memberikan kenyamanan dalam menjalani kegiatan sehari-hari terutama melindungi usaha ibu-ibu semuanya," ujar Asniar Asnawi selaku Pimpinan Cabang BRI Insurance Makassar.

Melalui acara ini, diharapkan bisa terdorong terciptanya kesadaran masyarakat yang lebih memahami pentingnya memiliki asuransi, serta mendapatkan pemahaman tentang pentingnya mempunyai perlindungan finansial, dan dapat memilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan asuransi usahanya yang bisa menggunakan asuransi BRI Insurance.