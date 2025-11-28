BRI Insurance Kembali Jadi Perusahaan Terpercaya di CGPI Award 2025
jpnn.com, JAKARTA - BRI Insurance kembali menegaskan kualitas tata kelolanya dengan meraih penghargaan Corporate Governance Perception Index (CGPI) – Indonesia Most Trusted Companies pada ajang CGPI Award 2025 yang digelar di Ballroom Hotel Shangri-La, Jakarta.
Program CGPI yang diselenggarakan The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) bersama Majalah SWA telah menjadi acuan pemeringkatan penerapan GCG nasional sejak 2001.
Tahun ini, program tersebut mengusung tema “Membangun Kapabilitas Dinamis Perusahaan dalam Kerangka GCG”, menyoroti pentingnya adaptabilitas, inovasi, dan tata kelola yang berkelanjutan.
Penghargaan ini menjadi bukti konsistensi BRI Insurance dalam menghadirkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Selama proses penilaian, perusahaan melalui tahapan self-assessment, evaluasi dokumen, hingga observasi langsung dengan penilaian pada aspek struktur, proses, dan hasil tata kelola.
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRI Insurance, Heri Supriyadi, menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut.
“Penghargaan CGPI ini merupakan refleksi atas konsistensi BRI Insurance dalam menjalankan prinsip GCG. Bagi kami, tata kelola yang baik bukan hanya memenuhi regulasi, tetapi sudah menjadi budaya kerja yang melekat,” ujarnya.
Direktur Utama BRI Insurance, Budi Legowo, menegaskan bahwa pencapaian ini menguatkan langkah transformasi perusahaan.
BRI Insurance raih penghargaan Indonesia Most Trusted Companies pada CGPI Award 2025.
