BRI Insurance Perluas Bisnis Asuransi Mikro Lewat Kerja Sama dengan PPJ Bogor
jpnn.com, BOGOR - BRI Insurance memperluas penetrasi bisnisnya dengan menandatangani kerja sama bersama Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor.
Kolaborasi ini bertujuan memberikan perlindungan asuransi mikro bagi tempat usaha para pedagang pasar di seluruh wilayah Kota Bogor.
Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin menyambut baik kerja sama ini dan menyebut langkah tersebut sebagai bentuk perlindungan nyata bagi para pedagang.
“Kerja sama ini penting agar pedagang merasa terlindungi. Beberapa waktu lalu terjadi kebakaran di salah satu pasar di Bogor, dan para pedagang di sana tidak memiliki asuransi,” ujar Jenal Mutaqin, dalam keterangan tertulis, Rabu (15/10).
Sementara itu, Pimpinan Cabang Jakarta 2 BRI Insurance David Uluan Pospos menyampaikan komitmen perusahaan untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi para pelaku usaha mikro di bawah naungan Perumda PPJ.
“BRI Insurance berkomitmen memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan asuransi bagi seluruh nasabah, khususnya pedagang pasar,” ujarnya.
Direktur Utama Perumda PPJ Jenal Abidin menambahkan, kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi para pelaku usaha mikro.
Dia juga menyebut jumlah pedagang di bawah naungan PPJ mencapai sekitar 8.000 orang.
BRI Insurance dan Perumda PPJ Bogor sepakat kerja sama perlindungan asuransi mikro.
