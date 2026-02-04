BRI Insurance Raih Penghargaan Utama di IGRC Awards

jpnn.com, JAKARTA - BRI Insurance kembali meraih pengakuan publik atas komitmennya dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik serta menjaga ketangguhan kinerja bisnis.

Perusahaan ini berhasil meraih penghargaan dalam ajang IGRC Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Indonesian Governance Risk Compliance (IGRC).

Dalam ajang tersebut, BRI Insurance memperoleh tiga nominasi, yakni The Most Trusted Financial Company in ERM, The Most Trusted Financial Company in Governance, dan The Most Trusted Financial Company in GRC.

Baca Juga: Kinerja Humas BRI Insurance Raih Apresiasi Nasional 2026

Dari ketiga nominasi tersebut, BRI Insurance berhasil meraih penghargaan utama The Most Trusted Financial Company in ERM.

Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan perusahaan dalam menerapkan pengelolaan risiko yang terintegrasi dan sistematis di seluruh lini bisnis.

Piala penghargaan diterima langsung oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRI Insurance, Heri Supriyadi, bersama tim presenter, pada Kamis (29/1/2026) di Plaza BP Jamsostek, bertepatan dengan peringatan HUT ke-7 IGRC.

Baca Juga: BRI Insurance Tegaskan Kiprah di Industri Asuransi Syariah

“Penghargaan ini menjadi refleksi dari komitmen kami dalam memperkuat tata kelola perusahaan dan manajemen risiko sebagai fondasi penting keberlanjutan bisnis. Kepercayaan nasabah hanya dapat dijaga melalui prinsip kehati-hatian dan integritas yang konsisten,” ujar Heri.

Dia menambahkan, dengan berpegang pada nilai-nilai Good Corporate Governance (GCG), BRI Insurance akan terus bertransformasi menjadi perusahaan asuransi nasional yang tangguh, modern, dan terpercaya.