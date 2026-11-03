BRI Insurance Raih Predikat Star 5 pada Top Human Capital Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - BRI Insurance kembali menorehkan pencapaian melalui ajang Top Human Capital Awards 2026 yang diselenggarakan oleh TopBusiness.

Dalam ajang tersebut, BRI Insurance meraih predikat Top Human Capital Awards 2026 #Star 5 yang diberikan secara langsung kepada Issad Oktafian selaku Pimpinan Divisi Human Capital BRI Insurance pada tanggal 29 Oktober 2026 di Hotel Raffles Jakarta, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen perusahaan dalam mengelola dan mengembangkan SDM serta memperkuat kualitas kepemimpinan organisasi.

Apresiasi turut diberikan kepada jajaran direksi BRI Insurance melalui dua kategori penghargaan individu. Direktur Utama BRI Insurance, R. Budi Legowo, memperoleh penghargaan The Most Committed Top Leader on Human Capital 2026.

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Sementara itu, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Heri Supriyadi, meraih penghargaan The High Performing Human Capital Director 2026. Pengakuan ini mencerminkan pentingnya peran kepemimpinan dalam membangun pengelolaan SDM yang selaras dengan strategi dan kebutuhan bisnis perusahaan.



Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangkaian acara Top Human Capital Awards 2026, Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Iwan Dakota menyampaikan materi mengenai penguatan budaya organisasi melalui nilai BerAKHLAK, pengembangan talenta, serta perencanaan suksesi kepemimpinan.

Materi tersebut menyoroti pentingnya membangun lingkungan kerja dengan nilai-nilai organisasi yang kuat sekaligus mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung keberlanjutan perusahaan.



Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif tidak hanya berorientasi pada peningkatan kinerja, tetapi juga mencakup penguatan budaya organisasi, pengembangan kompetensi, serta kesiapan menghadapi perubahan. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam membangun organisasi yang adaptif, produktif, dan memiliki daya saing di tengah dinamika industri asuransi.



Perspektif lain disampaikan oleh President Vanaya & Co. melalui sesi bertajuk “Unlocking Human Potential Starts from the Brain”.

Materi ini membahas pentingnya memahami potensi manusia sebagai langkah awal dalam mengoptimalkan kemampuan individu.

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Pengembangan SDM tidak hanya berkaitan dengan peningkatan keterampilan, tetapi juga bagaimana mengenali potensi, pola pikir, dan kemampuan setiap individu agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dalam organisasi.



Berbagai perspektif tersebut menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya manusia memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari pembentukan budaya kerja, pengelolaan talenta, hingga optimalisasi potensi individu. Hal ini sejalan dengan upaya BRI Insurance dalam memperkuat kualitas organisasi melalui pengembangan kompetensi dan kepemimpinan yang mampu menjawab kebutuhan bisnis serta tantangan industri ke depan.



Budi Legowo selaku Direktur Utama BRI Insurance mengucapkan terima kasih kepada seluruh dewan juri yang telah memberikan penilaian kepada BRI Insurance. Seperti yang diketahui, BRI Insurance memandang sumber daya manusia sebagai salah satu aset strategis dalam menjaga keberlanjutan bisnis sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan.

“Oleh karena itu, perusahaan terus mendorong penguatan kompetensi, budaya kerja yang kolaboratif, serta peningkatan kualitas kinerja sebagai bagian dari upaya membangun organisasi yang profesional dan berorientasi pada hasil,” kata dia.



Melalui pencapaian di Top Human Capital Awards 2026, BRI Insurance berkomitmen untuk terus memperkuat pengelolaan sumber daya manusia sebagai salah satu fondasi pertumbuhan perusahaan.