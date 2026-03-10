BRI Insurance Salurkan Air Bersih & Perlengkapan Sekolah ke Warga Terdampak Bencana Longsor
jpnn.com, CISARUA - BRI Insurance memberikan bantuan kepada warga terdampak bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, melalui Corporate Social Responsibility (CSR) berupa sarana sanitasi air bersih, serta perlengkapan sekolah bagi anak-anak yang terdampak bencana.
Kegiatan penyaluran bantuan tersebut berlangsung di halaman Kantor Desa Pasirlangu, pada Jumat (6/3).
Dalam kesempatan tersebut, Budi Legowo selaku Direktur Utama BRI Insurance menuturkan pihaknya memahami betul kondisi masyarakat yang tengah menghadapi masa sulit akibat bencana alam.
Oleh karena itu, kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih serta dukungan pendidikan bagi anak-anak menjadi prioritas utama untuk segera dipenuhi.
“Melalui bantuan berupa sarana pengairan dari penampungan air menuju rumah-rumah warga serta perlengkapan sekolah bagi anak-anak, kami berharap bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Selain itu, kami juga ingin memastikan anak-anak tetap dapat belajar dengan baik dan menatap masa depan dengan penuh optimisme,” ucap Budi.
Dia juga menegaskan bahwa kepedulian dari berbagai pihak, sekecil apa pun bentuknya, diharapkan dapat menjadi penguat semangat bagi masyarakat untuk bangkit kembali dari keterpurukan akibat bencana.
Kepala Desa Pasirlangu Nur Awaludin Lubis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak terutama BRI Insurance yang telah memberikan perhatian kepada warganya.
Dia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang terdampak bencana.
BRI Insurance yang bergerak di bidang asuransi kerugian selain memiliki peran untuk ketahanan ekonomi juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan.
