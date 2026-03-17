BRI Insurance Sediakan Layanan Siaga Mudik Lebaran 2026, Ada Promo Spesial!

jpnn.com, JAKARTA - PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) menghadirkan Layanan Siaga Mudik Lebaran 2026 guna memberikan rasa aman dan tenang bagi para pemudik.

Risiko yang mungkin terjadi tidak hanya pada perjalanan, tetapi juga pada aset seperti rumah, apartemen, ruko, tempat usaha, maupun kendaraan yang ditinggalkan.

Ancaman seperti pencurian, kebakaran, banjir, bencana alam, hingga risiko tak terduga lainnya menjadi hal yang penting untuk diantisipasi sejak awal.

Dalam mendukung kelancaran perjalanan mudik, BRI Insurance menyiapkan berbagai layanan, mulai dari "BRINS Stop Point" sebagai posko siaga di empat kota yakni Yogyakarta, Semarang, Pekalongan dan Surabaya.

Kemudian layanan 108 Bengkel Siaga yang tersebar di seluruh Indonesia, layanan towing 24 jam (S&K berlaku), serta Layanan Customer Care 24/7 melalui Whatsapp Live Chat Melisha di 08118014081, Call Center 14081 atau Layanan Call Center Bebas Pulsa pada Aplikasi BRINSmobile dengan mendownload via AppStore dan PlayStore.

Layanan ini dihadirkan khusus bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik menggunakan kendaraan pribadi maupun yang meninggalkan asetnya selama libur Lebaran, sehingga dapat merasa lebih tenang dan terlindungi.

Kehadiran program ini juga menjadi bagian dari komitmen BRI Insurance dalam memberikan pelayanan yang lebih dekat, nyata, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sesuai kebutuhan, khususnya pada momentum mudik dan libur Lebaran.

Tidak hanya layanan siaga, BRI Insurance juga menghadirkan promo spesial produk asuransi edisi Mudik Lebaran dengan periode mulai 9-27 Maret 2026.