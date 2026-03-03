BRI Insurance Serahkan Klaim Alat Berat Rp1,4 Miliar

jpnn.com, PINRANG - BRI Insurance menyerahkan klaim asuransi alat berat sebesar Rp1,4 miliar kepada nasabah di BRI Kantor Cabang (KC) Pinrang.

Peristiwa kerusakan alat berat tersebut terjadi pada 1 Juli 2025 di Desa Tumbang Tuan, Kalimantan Tengah, di mana alat berat terperosok ke sungai akibat tanah yang amblas.

Penyerahan klaim tersebut turut didampingi oleh Agus Setiyono selaku Pimpinan Cabang BRI Pinrang, Zulfikar selaku SBM, Aty Kusmiati selaku SOK, serta tim BRI Insurance atas kerusakan alat berat yang terjadi di wilayah pertambangan.

“Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada BRI Insurance yang telah membayarkan klaim asuransi atas kerusakan alat berat yang kami miliki. Proses klaimnya mudah dan responsnya cepat,” ujar Ulfa Mutmainnah.

Agus menuturkan pembayaran klaim yang dilakukan sangat bermanfaat bagi nasabah maupun BRI. Dia menambahkan asuransi kerugian memiliki peran penting bagi masyarakat karena musibah dapat terjadi kapan pun dan di mana pun.

Pimpinan MRO BRI Insurance Parepare, Yulia Asniar, menyatakan pembayaran klaim ini menjadi bukti nyata efektivitas produk perlindungan alat berat BRI Insurance dalam membantu pemulihan operasional bisnis nasabah.

“BRI Insurance memiliki beberapa produk unggulan untuk melindungi harta benda tertanggung, salah satunya perlindungan atas kerusakan alat berat. Dengan adanya pembayaran klaim ini, bisnis tertanggung dapat segera pulih, dan kepercayaan terhadap asuransi, khususnya kepada BRI Insurance, semakin kuat,” tutur Yulia.

Selain itu, BRI Insurance berkomitmen untuk terus meningkatkan literasi asuransi kepada masyarakat serta memberikan pelayanan proteksi yang maksimal terhadap aset-aset tertanggung, mulai dari proses pembelian produk hingga proses klaim yang mudah dan cepat.