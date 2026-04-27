BRI Insurance Sigap Bayarkan Klaim Alat Berat Rp 1 Miliar di Banjarmasin

BRI Insurance kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan aset bagi para pelaku usaha melalui penyerahan klaim asuransi alat berat.

jpnn.com, BANJARMASIN - BRI Insurance kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan aset bagi para pelaku usaha melalui penyerahan klaim asuransi alat berat senilai Rp 1,16 miliar kepada nasabah atas nama Akhyar Syahbana.

Penyerahan klaim tersebut dilakukan di kantor BRI Banjarmasin Ahmad Yani pada Rabu (15/4).

Penyerahan klaim itu dihadiri oleh perwakilan BRI, Santi SOK yang mewakili pimpinan cabang, Ray Ardian Putra selaku Branch Manager BRI Insurance Banjarmasin, dan Eliza Helpina selaku Relationship Manager.

Klaim itu diberikan atas peristiwa tanggul jebol yang mengakibatkan alat berat milik nasabah tenggelam sepenuhnya hingga tidak dapat terlihat.

Kejadian tersebut berdampak signifikan terhadap operasional usaha nasabah, sehingga kehadiran perlindungan asuransi menjadi sangat penting dalam meminimalisir risiko kerugian.

Branch Manager BRI Insurance, Ray Ardian Putra mengatakan penyerahan klaim ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan layanan yang andal dan bertanggung jawab kepada nasabah.

“Kami mewakili BRI Insurance cabang Banjarmasin turut prihatin atas musibah yang di alami oleh nasabah kami. Kami berharap dana klaim ini dapat meringankan beban dan memberikan rasa aman untuk terus melanjutkan usahanya,” kata Ray Ardian dalam siaran persnya, Senin (27/4).

Sementara itu, nasabah penerima klaim, Akhyar Syahbana menyampaikan rasa syukur atas layanan yang diberikan oleh BRI Insurance dan BRI.

