BRI Insurance Wujudkan Kepedulian Sosial Lewat Aksi Donor Darah Nasional

jpnn.com, JAKARTA - BRI Insurance menggelar kegiatan donor darah bagi pekerja sebagai bentuk aksi kemanusiaan yang berlangsung di Menara Brilian, Jumat (3/10).
Kegiatan yang dilakukan serentak di seluh kantor cababf ini sebagai wujud kepedulian terhadap sosial dan lingkungan.
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRI Insurance, Heri Supriyadi, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara BRI Insurance dan Palang Merah Indonesia (PMI).
Seluruh cabang BRI Insurance di Indonesia turut berpartisipasi dalam aksi donor darah yang melibatkan karyawan dan masyarakat sekitar.
“Kegiatan donor darah yang berkolaborasi dengan PMI ini bukan pertama kali dilakukan. Tahun-tahun sebelumnya, BRI Insurance juga rutin menggelar kegiatan kemanusiaan ini. Kami menargetkan terkumpul 200 kantong darah hari ini,” ujar Heri.
Menurut Heri, kegiatan donor darah tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat penerima donor, tetapi juga bagi para karyawan.
Sebelum mendonorkan darah, peserta wajib menjalani pemeriksaan kesehatan seperti suhu tubuh, tekanan darah, dan kadar hemoglobin.
Donor darah juga diketahui dapat mengurangi risiko penyakit jantung serta menjaga keseimbangan kadar zat besi dalam tubuh.
BRI Insurance menggelar aksi donor darah serentak di seluruh Indonesia sebagai wujud kepedulian sosial dan kemanusiaan.
