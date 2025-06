BRI Life Bayarkan Klaim Asuransi Sebesar Rp 1,5 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi BRI Life senantiasa menjaga komitmennya sebagai mitra perlindungan terpercaya bagi para nasabahnnya, khususnya dalam menghadapi berbagai risiko (mulai dari risiko kesehatan hingga tutup usia).

Adapun total pembayaran klaim dan manfaat BRI Life sampai dengan Mei 2025, tercatat sebesar Rp 1.93 triliun.

Meskipun mengalami peningkatan 4.1% YoY (Year on Year), akan tetapi klaim masih terkendali dengan total pembayaran klaim yang masih di bawah plan.

Sejalan dengan pertumbuhan bisnisnya, BRI Life terus berkomitmen dengan membayarkan klaim sesuai dengan pertanggungan yang telah dijanjikan kepada nasabah, melalui pembayaran klaim tutup usia dengan total nilai pertanggungan lebih dari Rp1,5 miliar kepada 2 orang ahli waris nasabahnya di Kutai Kalimantan yang memiliki produk Asuransi Jiwa Davestera.

Direktur Pemasaran BRI Life Sutadi menyampaikan, BRI Life berkomitmen untuk melindungi lebih banyak masyarakat Indonesia.

Pembayaran klaim adalah moment of truth bagi nasabah, di mana BRI Life hadir untuk membantu nasabah melewati masa sulit seperti kondisi sakit atau meninggal dunia.

“Kami berkomitmen untuk melindungi lebih banyak keluarga Indonesia. Hal ini sejalan dengan semangat BRI Life Customer is Our Priority, Serve with Integrity. Pembayaran klaim adalah bagian kewajiban perusahaan dan dengan demikian diharapkan dapat memberikan ketenangan bagi keluarga yang ditinggalkan,” papar Sutadi.

"Untuk itu, kami senantiasa memastikan untuk memberikan hak nasabah dengan membayarkan klaim yang legitimate dan sesuai dengan ketentuan polis yang berlaku, termasuk dengan tetap memperhatikan dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan," imbuhnya.