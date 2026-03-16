BRI Life Berbagi Berkah Lewat Takjil on The Road

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi BRI life menggelar berbagai kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat di bulan Ramadan.

Salah satunya melalui program Takjil on the Road, yaitu kegiatan berbagi takjil yang dilaksanakan sejak awal Ramadan hingga 13 Maret 2026.

“Takjil on the Road” merupakan bentuk kepedulian karyawan BRI Life terhadap masyarakat sekitar yang membutuhkan.

Mengusung tema Sharing is Caring, Pekerja BRI Life berhasil mengumpulkan ratusan goodie bag berisi paket takjil lengkap untuk berbuka puasa, yang kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Kegiatan Berbagi di bulan Ramadan merupakan salah satu bentuk kepedulian BRI Life terhadap masyarakat. Program ini juga menjadi bagian dari kegiatan sosial rutin yang dilaksanakan BRI Life setiap Ramadan, sebagai upaya untuk terus mempererat hubungan antara BRI Life dengan masyarakat sekitar," ujar Direktur BRI Life Sutadi.

Para Pekerja BRI Life juga secara sukarela turut langsung membagikan paket tersebut ke lokasi, yang disambut dengan antusias oleh masyarakat.

Puncak kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat 13 Maret 2026, dengan melibatkan komunitas MomotoRun BRI Life.

Sebanyak 100 pekerja BRI Life yang tergabung dalam komunitas tersebut turut membagikan paket takjil tersebut kepada masyarakat.