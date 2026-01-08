BRI Life & BRIRIns Kolaborasi Mendorong UMKM Eceng Gondok di Semarang Berinovasi

jpnn.com, JAKARTA - BRI Life berkolaborasi dengan BRI Research Institute melaksanakan Program Pemberdayaan UMKM Bersama BRILife Tahap II bagi pelaku usaha pengrajin eceng gondok di kawasan Waduk Rawa Pening, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Kadiv Corporate Secretary PT Asuransi BRI Life Ade Nasution menyatakan program itu merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya dan dirancang untuk memperkuat kapasitas usaha UMKM melalui pelatihan, pendampingan, serta penguatan sarana produksi dan pemasaran, sekaligus mendukung upaya pelestarian lingkungan waduk dari pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkendali.

Kegiatan pemberdayaan ini menyasar pelaku UMKM pengrajin eceng gondok yang mayoritas dikelola oleh perempuan dan bermukim di sekitar Waduk Rawa Pening.

“Melalui ini kami ingin mendorong UMKM eceng gondok agar memiliki kapasitas produksi yang lebih baik, inovasi produk yang mengikuti tren pasar, serta pengelolaan keuangan dan pemasaran yang lebih profesional," kata Ade dalam keterangan tertulis, Kamis (8/1).

Sebanyak 30 pelaku UMKM mengikuti rangkaian program yang dilaksanakan selama periode Oktober hingga Desember 2025, mencakup tahapan pelatihan, pembentukan dan penguatan rumah produksi, serta pendampingan usaha secara luring dan daring.

Seluruh kegiatan dilaksanakan di kawasan Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, dengan memanfaatkan fasilitas rumah produksi dan lokasi pelatihan yang telah disepakati bersama para pemangku kepentingan setempat.

"Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM, tetapi juga menjadi bagian dari solusi pengelolaan lingkungan Waduk Rawa Pening secara berkelanjutan,” ujar Ade.

Program ini diharapkan mampu menciptakan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan serta dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik serupa.