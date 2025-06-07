BRI Life Dukung Mobilitas Libur Nataru Lewat Perlindungan Asuransi Acci Care & Life Care

jpnn.com, JAKARTA - BRI Life menghadirkan solusi perlindungan jiwa melalui produk Acci Care dan Life Care, guna memberikan ketenangan bagi masyarakat selama melakukan aktivitas perjalanan bersama keluarga selama libur nataru.

Direktur Pemasaran BRI Life Sutadi menjelaskan melalui Acci Care, nasabah memperoleh perlindungan terhadap risiko kecelakaan guna mendukung perjalanan liburan agar lebih tenang dan nyaman.

Produk Acci Care ini memberikan manfaat perlindungan atas risiko meninggal dunia dan cacat tetap akibat kecelakaan, dengan pilihan masa asuransi yang fleksibel mulai satu hari, satu bulan atau satu tahun, dengan ketentuan usia pendaftaran nasabah minimum usia 5 tahun dan maksimum usia 64 tahun.

Sementara itu, Life Care memberikan perlindungan jiwa sebagai bentuk kesiapan finansial bagi keluarga di masa depan melalui solusi proteksi dan perlindungan.

Produk ini menawarkan manfaat perlindungan apabila terjadi risiko meninggal dunia akibat sebab apa pun, kemudahan layanan pembelian hingga klaim secara elektronik, premi yang terjangkau sesuai kebutuhan, serta tanpa proses medical check-up.

Menurut Sutadi, libur Natal dan Tahun Baru sama halnya seperti mudik lebaran, tidak hanya bagian dari budaya masyarakat Indonesia, tetapi juga telah menjadi gaya hidup. Oleh karena itu, setiap tahunnya terjadi peningkatan kebutuhan terhadp asuransi perlindungan perjalanan.

“Acci Care dan Life Care merupakan asuransi perjalanan yang komprehensif yang akan memberikan ketenangan dalam perjalanan, baik bepergian sendiri maupun bersama keluarga untuk berlibur, bahkan untuk perjalanan bisnis,” tutur Sutadi.

Asuransi perjalanan menjadi langkah cerdas untuk memastikan liburan Natal dan akhir 2025 berjalan lancar tanpa beban finansial akibat kejadian yang tidak terduga.