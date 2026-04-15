BRI Life Kenalkan Produk Modi Lewat Fun Run 7K

jpnn.com, JAKARTA - BRI Life menggelar Modi Fun Run 7K sebagai bagian dari rangkaian pre-launching produk Modi (Mobile Digital Insurance) dan mendorong masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat dan aktif.

Kegiatan ini juga menjadi sarana strategis dalam memperkenalkan Modi sebagai solusi asuransi digital yang praktis, fleksibel, dan relevan dengan gaya hidup modern.

Kegiatan Modi Fun Run 7K digelar pada Minggu (12/4) di area Car Free Day Jalan Sudirman–Setiabudi, Jakarta Selatan, dan diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai komunitas olahraga dan masyarakat umum.

Baca Juga: BRI Life dan RS Awal Bros Group Hadirkan Standar Baru Layanan Kesehatan Premium

Selain lari sejauh 7 kilometer, acara ini juga dimeriahkan dengan berbagai aktivitas pendukung seperti; medical check-up, olahraga bersama, hiburan musik dari DJ, serta pembagian doorprize bagi peserta.

Melalui kegiatan ini, BRI Life menghadirkan pengalaman berasuransi yang lebih kontekstual dengan gaya hidup masyarakat masa kini, di mana perlindungan tidak hanya hadir saat risiko terjadi, namun juga menjadi bagian dari keseharian yang aktif, sehat, dan produktif.

“Modi Fun Run 7K merupakan bagian dari rangkaian pre-launching produk Modi. Kami ingin memperkenalkan bahwa asuransi kini dapat hadir lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mendukung aktivitas olahraga dan gaya hidup sehat,” ujar Direktur BRI Life, Sutadi.

“Kami mengapresiasi antusiasme peserta yang hadir. Kegiatan ini sejalan dengan komitmen BRI Life dalam membantu masyarakat Indonesia hidup lebih baik melalui perlindungan yang mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, BRI Life juga melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan platform Gofit sebagai bagian dari strategi penguatan literasi gaya hidup sehat dan perluasan ekosistem proteksi digital.