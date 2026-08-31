BRI Life Raih 2 Penghargaan dari The Infobank Insurance Award 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi BRI Life (BRI Life) kembali mencatatkan pencapaian positif dengan meraih dua penghargaan bergengsi dalam ajang 27th Infobank Insurance Award 2026.

Dalam ajang tersebut, BRI Life menerima penghargaan The Excellent Performance Life Insurance Company 2026 (Based on Financial Performance 2025) serta Life Insurance with Consistent Excellent Performance for 15 Consecutive Years (2012–2026).

Pencapaian ini menjadi refleksi atas konsistensi BRI Life dalam memperkuat konsistensi, menghadirkan layanan yang customer-centric, menjaga kinerja perusahaan yang berkelanjutan serta konsistensi dalam mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), kesehatan finansial yang solid, serta efisiensi operasional secara berkelanjutan dari tahun ke tahun.

Direktur Keuangan BRI Life Lim Chet Ming menuturkan penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi BRI Life untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Kami mengapresiasi penghargaan yang diberikan kepada BRI Life melalui 27th Infobank Insurance Award 2026. Pengakuan ini menjadi bukti atas konsistensi BRI Life dalam menjaga kinerja perusahaan sekaligus menghadirkan solusi perlindungan yang relevan bagi masyarakat,” ujar Chet Ming.

Dia menuturkan pencapaian selama 15 tahun berturut-turut tidak terlepas dari kerja keras seluruh insan BRI Life, kepercayaan nasabah, serta sinergi yang kuat dengan ekosistem BRI Group.

Baca Juga: Jasindo Syariah Hadirkan Perlindungan Khusus Bagi Perjalanan Umrah dan Haji

“Di tengah kondisi industri yang semakin dinamis, kami meyakini bahwa kepemimpinan yang adaptif dan pengambilan keputusan berbasis data serta critical thinking menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan bisnis. Karena itu, penghargaan ini akan menjadi dorongan bagi kami untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat kepercayaan nasabah,” tutur Chet Ming.

Penghargaan 27th Infobank Insurance Award 2026 merupakan bagian dari rangkaian Leadership Mastery Forum 2026, yang mengusung tema Leadership and Critical Thinking to Face Uncertainty.