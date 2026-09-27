BRI Life Raih 2 Penghargaan di Ajang The Best Contact Center Indonesia 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi BRI Life (BRI Life) meraih dua penghargaan Silver dalam ajang The Best Contact Center Indonesia 2026, yang digelar oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA), pada Kamis (24/9).

Penghargaan tersebut diraih untuk kategori The Best Customer Experience dan The Best Digital Innovation.

Capaian ini menjadi apresiasi atas upaya BRI Life dalam meningkatkan pengalaman nasabah dan mengembangkan inovasi digital pada layanan perusahaan.

Pada kategori The Best Customer Experience, BRI Life dinilai menghadirkan layanan yang berorientasi pada kebutuhan nasabah.

Perusahaan terus memperkuat kemudahan akses informasi, ketepatan respons, dan kualitas interaksi melalui berbagai kanal layanan.

Sementara itu, penghargaan The Best Digital Innovation mencerminkan pengembangan teknologi untuk mendukung proses layanan yang lebih mudah dan relevan bagi nasabah.

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Direktur Operasional BRI Life Andrew Bain menuturkan kedua penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh tim BRI Life sekaligus dorongan untuk terus meningkatkan kualitas layanan.

“Penghargaan ini menjadi apresiasi atas kerja keras seluruh insan BRI Life dalam menghadirkan layanan yang mengutamakan kebutuhan dan pengalaman nasabah. Bagi kami, customer experience dan inovasi digital saling berkaitan. Teknologi harus memberi kemudahan dan membuat pengalaman layanan nasabah semakin baik,” ujar Andrew.