BRI Life Raih 3 Penghargaan di Ajang Infobank-Isentia Digital Brand Awards 2026 

jpnn.com, JAKARTA - Asuransi BRI Life (BRI Life) mendapat tiga penghargaan sekaligus dalam ajang Infobank-Isentia Digital Brand Awards 2026.

Pemberian penghargaan berlangsung dalam event “Indonesia Digital Forum 2026: Reaching The Unbanked Amidst Cyber Threats and Cost Living Crisis” di Jakarta, Jumat (22/5).

Penghargaan yang diraih, The 2nd Best Life Insurance 2026 – Own Capital Above IDR 5 Trillion & The 3rd Best Health Insurance 2026 – Own Capital Above IDR 5 Trillion, menunjukkan kekuatan kinerja perusahaan, tata kelola yang baik dan kemampuan menjaga pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan, serta pelayanan asuransi jiwa serta kesehatan yang terpercaya bagi masyarakat dan nasabah.

Serta The 3rd Highest Digital Index Health Insurance 2026, mencerminkan keberhasilan BRI Life dalam mengembangkan layanan digital yang mendukung kemudahan akses produk dan layanan kesehatan bagi nasabah.

Direktur Keuangan BRI Life Lim Chet Ming menuturkan penghargaan ini menjadi bukti nyata atas konsistensi perusahaan dalam menjaga pertumbuhan bisnis yang sehat, kekuatan permodalan, serta keberhasilan transformasi digital yang berfokus pada kebutuhan dan kepercayaan nasabah.

"Penghargaan ini merupakan pengakuan atas langkah strategis BRI Life dalam menghadirkan inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi nasabah, serta menegaskan komitmen kami dalam menjaga ketahanan finansial (financial resilience) yang kuat, guna memastikan perlindungan jangka panjang bagi pemegang polis," ujar Chet Ming.

"Melalui penguatan modal yang kokoh dan perluasan ekosistem proteksi digital yang terintegrasi dengan induk usaha kami, BRI, kami optimistis BRI Life akan terus melangkah maju. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan menghadirkan produk asuransi kesehatan maupun jiwa yang relevan, transparan, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia," imbuh Chet Ming.(chi/jpnn)