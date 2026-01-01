jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi BRI Life meraih penghargaan Anugerah Penggerak Transformasi Digital dalam ajang Anugerah Penggerak Nusantara 2026 pada Kamis (12/11).

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada perusahaan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta individu yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja dan prestasi terbaik serta memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Penghargaan yang diterima BRI Life tersebut merupakan pengakuan atas konsistensi perusahaan dalam mengembangkan inovasi dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital, khususnya melalui produk MODI (Mobile Digital Insurance).

MODI merupakan inovasi layanan asuransi digital yang menghadirkan solusi perlindungan secara praktis, fleksibel, dan terjangkau, sehingga bisa memperluas akses masyarakat terhadap produk asuransi.

Direktur Utama BRI Life Kicky Andrie Davetra mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan oleh iNews Media Group.

Menurutnya, pencapaian ini menjadi motivasi bagi BRI Life untuk terus memperkuat transformasi digital sebagai bagian dari strategi perusahaan dalam menghadirkan layanan asuransi yang semakin mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus pengakuan atas komitmen BRI Life dalam mengembangkan inovasi digital di industri asuransi. Kami meyakini transformasi digital bukan sekadar pemanfaatan teknologi, tetapi merupakan upaya berkelanjutan untuk menghadirkan nilai tambah melalui kemudahan akses perlindungan, peningkatan kualitas layanan, serta pengalaman berasuransi yang lebih praktis dan efisien bagi masyarakat,” ujar Kicky.

Kicky menambahkan BRI Life akan terus mendorong pengembangan ekosistem digital yang terintegrasi melalui inovasi produk, penguatan infrastruktur teknologi, serta peningkatan kapabilitas layanan.