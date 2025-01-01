BRI Life Raih Penghargaan Top Young CEO & The Next 200 Future Leaders 2025 

jpnn.com, JAKARTA - Jajaran manajemen BRI Life masuk dalam Top 100 Young CEO and Future Leaders Forum 2025, yang digelar Infobank Media Group di Jakarta, pada Senin (8/12).

Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto, meraih penghargaan Infobank Top Young CEO 2025, lantaran dinilai berhasil menunjukkan dedikasi dan kepemimpinannya dalam mengelola institusinya dan meraih kinerja yang membanggakan di usia di bawah 50 tahun.

Penghargaan ini mengukuhkan atas kepemimpinan Aris Hartanto yang dinilai mampu menghadirkan arah strategis, memperkuat inovasi layanan, dan mendorong kinerja berkelanjutan di industri asuransi jiwa nasional.

Prestasi ini sekaligus menegaskan komitmen BRI Life untuk terus bertransformasi, terutama dalam digitalisasi layanan, peningkatan tata kelola perusahaan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah dan masyarakat.

“Penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh Insan BRI Life, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, kerja keras dan kontribusi dalam meraih kinerja unggul dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah, serta untuk para stakeholders yang telah mendukung pertumbuhan dan perkembangan BRI Life,” kata Aris.

Selain itu, penghargaan berikutnya The Future Leaders 2025 diterima oleh Direktur Operasional Andrew Bain, yang dinilai berkontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan di bawah kepemimpinan yang inovatif dan berorientasi masa depan, serta bagaimana menghadapi tantangan dan mendorong kemajuan perusahaan melalui manajemen yang strategis dan berkelanjutan.

Penghargaan ini sekaligus menegaskan posisi BRI Life sebagai perusahaan asuransi jiwa yang konsisten menyiapkan pemimpin masa depan melalui pengembangan kepemimpinan yang kompeten, visioner dan berfokus pada inovasi untuk keberlanjutan bisnis.

Menurutnya, pencapaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Managemen BRI Life dan Insan BRI Life dalam membangun manajemen yang lebih kuat dan responsif.