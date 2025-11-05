BRI-MI Cetak Tonggak Penting Bersejarah, Dana Kelolaan Tembus Rp60 Triliun
jpnn.com, JAKARTA - Antusiasme investor terhadap produk investasi yang dikelola PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) terus meningkat.
Hingga per 5 November 2025, BRI-MI berhasil mencatatkan dana kelolaan atau Asset Under Management (AUM) sebesar Rp60 triliun.
Kenaikan ini signifikan hanya dalam waktu kurang lebih satu bulan setelah sebelumnya mencapai Rp55,5 triliun pada September2025.
Lonjakan ini mencerminkan reputasi dan kinerja BRI-MI sebagai salah satu manajer investasi terdepandan tepercaya di Indonesia.
Peningkatan dana kelolaan didorong oleh tingginya minat para investor terhadap produk-produk unggulan seperti Seruni Pasar Uang II, Seruni Pasar Uang III, Gamasteps PasarUang, dan BRI Balanced Regular Income Fund (BRIF) yang terbilang stabil, likuid, serta mampu memberikan hasil kompetitif dan optimal di tengah kondisi pasar yang dinamis.
Momentum Kepercayaan Investor dan Inovasi Pasar Syariah
Selain pertumbuhan produk reksa dana konvensional, momentum positif juga diperkuat oleh keberhasilan peluncuran KIK EBA Syariah pertama di Indonesia, sebuah inisiatif kolaboratif yang menandai langkah maju dalam pengembangan pasar modal syariah nasional.
Keberhasilan tersebut tidak hanya menunjukkan kemampuan BRI-MI dalam merancang produk investasi inovatif dan sesuai prinsip syariah, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai pelopor transformasi instrumen investasi berbasis aset di Tanah Air.
Pencapaian AUM Rp60 triliun dan kesuksesan KIK EBA Syariah merupakan refleksi kepercayaan investor terhadap kredibilitas BRI-MI.
