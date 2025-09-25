BRI MI, Pelopor Reksa Dana di Indonesia Bukukan AUM Rp 55,5 Triliun
jpnn.com, JAKARTA - BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) hadir sebagai pelopor di dalam industripasar modal untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat di Indonesia.
Berdiri sejak 1992, BRI-MI telah mencatat sejarah sebagai pelopor reksa dana pertama di Indonesia. Berbekal pengalaman lebih dari tiga dekade, BRI-MI tidak hanya berperan sebagai penggerak awal, tetapi juga menjadi entitas yang terus menjaga konsistensi dalam menghadirkan produk investasi inovatif dan berkelanjutan.
Tidak hanya itu, sebagai anak perusahaan Bank BRI, BRI-MI memperoleh dukungan indukperusahaan melalui akses investasi, sejalan dengan misi Bank BRI dalam menghadirkan layanan keuangan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam strategi pengelolaan aset, BRI-MI senantiasa menekankan prinsip risk-adjusted return. Didukung oleh tim profesional yang beranggotakan tenaga-tenaga berlisensi Wakil Manajer Investasi (WMI) serta pemegang sertifikasi Chartered Financial Analyst (CFA), BRI-MI memastikan pengelolaan dana dilakukan secara kompeten, tepercaya, dan berstandar global.
Keberagaman produk juga menjadi keunggulan tersendiri bagi BRI-MI. Saat ini, BRI-MI mengelola lebih dari 65 produk reksa dana, dengan berbagai jenis mulai dari pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, hingga syariah.
Ragam pilihan ini memudahkan investor untuk menyesuaikan investasi dengan tujuan finansial dan profil risiko masing-masing.
Beberapa produk unggulan yang dipercaya investor di antaranya adalah Reksa Dana BRI MSCI ESG Screened Kelas A, BRI Seruni Pasar Uang II Kelas A, BRI Seruni Pasar Uang III, Reksa Dana BRI Melati Pendapatan Utama, BRI Balanced Regular Income Fund, hingga Reksa Dana BRI G20 Sharia Equity Fund.
Produk-produk tersebut hadir sebagai solusi investasi yang relevan, inovatif, sekaligus kompetitif di pasar.
Komitmen BRI-MI secara diwujudkan dalam bentuk peningkatan literasi keuangan, perluasan akses investasi, serta penguatan tata kelola perusahaan yang baik.
