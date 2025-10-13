BRI-MI Raih Penghargaan di Ajang The Iconomics Indonesia Best Financial Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) mencatatkan prestasi melalui raihan penghargaan sebagai Best Brand Image 2025 kategori Investment Management dalam ajang The Iconomics Indonesia Best Financial Awards 2025 yang digelar di Dhanapala, Jakarta baru-baru ini.

Penghargaan yang diselenggarakan oleh lembaga riset dan media ekonomi The Iconomics ini diberikan kepada perusahaan jasa keuangan dengan citra merek terbaik di mata publik.

Penilaian dilakukan melalui survei daring terhadap lebih dari 10.000 responden di berbagai kota besar Indonesia, mencakup persepsi masyarakat terhadap reputasi, kepercayaan, serta konsistensi kinerja merek di industri keuangan.

Head of Corporate Secretary & Communication BRI-MI, Bagus Setyawan menyampaikan apresiasi ini menjadi bukti nyata kepercayaan masyarakat terhadap reputasi dan konsistensi BRI-MI dalam membangun citra positif.

“Terima kasih kepada seluruh investor atas kepercayaannya terhadap BRI-MI. Kami memahami bahwa citra positif tidak dibangun dalam semalam, melainkan hasil dari komitmen jangka panjang seluruh insan BRI-MI untuk memberikan layanan dan kinerja yang optimal bagi investor,” ujar Bagus.

Dia menegaskan penghargaan tersebut juga menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus memperkuat komunikasi merek dan kehadiran BRI-MI di tengah masyarakat.

“Kami meyakini bahwa kekuatan citra perusahaan bukan hanya tentang seberapa kita dikenal, tetapi seberapa besar kami dapat dipercaya oleh masyarakat. Ke depan, kami akan terus menjaga kredibilitas dan menghadirkan inovasi produk investasi yang relevan dengan kebutuhaninvestor,” tambahnya.

Catatkan Berbagai Tonggak Penting hingga Oktober 2025