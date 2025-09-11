BRI-MI Raih Penghargaan Investment Manager Awards 2025 Kategori Saham USD

jpnn.com, JAKARTA - PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan pada ajang Investment Manager Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Investortrust.id bersama Infovesta.

Pada ajang penghargaan ini, BRI-MI berhasil keluar sebagai pemenang untuk kategori Saham USD, sebuah penghargaan yang semakin menegaskan reputasi perusahaan sebagai solusi investasi di Indonesia.

Direktur Utama PT BRI Manajemen Investasi, Tina Meilina, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bukti nyata dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan produk investasiyang berkualitas dan terpercaya.

“Kami bersyukur atas apresiasi yang diberikan melalui penghargaan ini. Capaian ini tidak hanya mencerminkan kinerja dan kerja keras tim BRI-MI, tetapi juga makin menguatkan motivasi kami untuk terus berinovasi menghadirkan solusi investasi yang relevan dengan kebutuhan dan profil risiko investor. Kepercayaan dari nasabah dan mitra adalah fondasi yang membuat kami terus berkembang,” ujar Tina.

Adapun salah satu produk unggulan USD yang mencatatkan performa cemerlang adalah BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar (G20).

Hingga 30 Agustus 2024, produk reksa dana saham syariah berdenominasi dolar AS ini berhasil mencatatkan pertumbuhan aset kelolaan (AUM) sebesar 245%, dengan total mencapai USD 137 juta.

Pencapaian tersebut mencerminkan minatyang tinggi dari investor terhadap produk berbasis syariah global sekaligus memperkuat posisi BRI-MI dalam menghadirkan produk inovatif yang adaptif terhadap perkembangan pasar.

“Penghargaan ini menjadi momentum penting bagi BRI-MI untuk terus konsisten memberikan layanan investasi yang berkualitas, inovatif, dan berkelanjutan. Kami percaya, sinergi dengan nasabah, mitra, serta dukungan BRI Group akan menjadi penggerak utama dalam memperkuat kontribusi kami terhadap kemajuan industri pasar modal Indonesia,” tambah Tina.