BRI Peduli Dorong Penerapan Prinsip ESG untuk Bisnis Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI terus menegaskan perannya dalam ekosistem keuangan berkelanjutan melalui partisipasi dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025, yang diselenggarakan pada 10–11 Oktober 2025 lalu di Jakarta International Convention Center (JICC).

Partisipasi BRI dalam forum ini menjadi wujud nyata komitmen Perseroan dalam menerapkan prinsip keberlanjutan secara menyeluruh, baik di tingkat operasional bisnis maupun sosial kemasyarakatan.

Melalui pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dikemas dalam payung BRI Peduli, perusahaan terus memperluas kontribusi positif terhadap aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

Corporate Secretary BRI Dhanny menjelaskan pelaksanaan TJSL BRI dilakukan secara terarah dan terukur untuk memastikan setiap program memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Fokus pelaksanaan TJSL BRI diarahkan pada pemberdayaan masyarakat agar memiliki daya saing dan kemandirian ekonomi, sekaligus mendorong terciptanya pertumbuhan yang inklusif dan berwawasan lingkungan.

“BRI memastikan pelaksanaan TJSL dijalankan secara konsisten dan memberikan dampak nyata, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional serta komitmen Perseroan dalam menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Dhanny.

Sebagaimana diketahui, sejak diperkenalkan pada tahun 2013, BRI Peduli telah menjadi kanal utama implementasi TJSL Perusahaan yang berlandaskan prinsip Creating Shared Value (CSV) serta konsep 3P, Pro People, Pro Planet, dan Pro Profit. Pendekatan ini memastikan setiap aktivitas keberlanjutan membawa manfaat nyata bagi masyarakat, lingkungan, dan ekonomi nasional.

BRI Peduli dalam pelaksanaannya menempatkan keberlanjutan sebagai gerakan kolektif lintas sektor.