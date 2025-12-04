BRI Raih Penghargaan Anugerah Penggerak Sektor Keuangan atas Inisiatif Holding UMi

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali memperoleh pengakuan atas kiprahnya dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat.

BRI meraih Penghargaan Anugerah Penggerak Sektor Keuangan atas keberhasilan inisiatif Holding Ultra Mikro (UMi) dalam memperkuat ekosistem ekonomi rakyat secara berkelanjutan dalam ajang Anugerah Penggerak Nusantara 2025 yang diselenggarakan oleh iNews Media Group di MNC Conference Hall, Jakarta (20/11).

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menyampaikan bahwa penghargaan ini menegaskan konsistensi BRI dalam memperkuat ekonomi rakyat melalui sinergi Holding UMi yang terbukti memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia.

Penghargaan ini menegaskan komitmen BRI untuk terus menghadirkan economic value sekaligus social value bagi masyarakat.

“Holding UMi kami dorong tidak hanya sebagai integrasi bisnis, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi rakyat agar pelaku usaha ultra mikro mampu naik kelas dan menciptakan lapangan kerja baru.

Ke depan, BRI akan terus memperkuat peran Holding UMi sebagai ekosistem keuangan yang terintegrasi dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif serta berkelanjutan” pungkas Akhmad.

Holding UMi yang terdiri atas BRI, Pegadaian, dan PNM menjadi pilar strategis dalam memperluas inklusi keuangan nasional.

Hingga akhir September 2025, Holding UMi telah menjangkau 34,5 juta debitur aktif dengan 185 juta rekening simpanan mikro.