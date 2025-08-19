BRI Super League: Awal Musim Panas! 2 Klub Catat Rekor Sempurna

jpnn.com - Pekan awal BRI Super League 2025/26 langsung berjalan panas. Dari 18 kontestan, hanya tersisa dua tim menorehkan rekor sempurna.

Tim tersebut ialah Persija Jakarta dan Borneo FC, yang melalui dua pekan awal dengan kemenangan.

Persija menunjukkan kualitasnya setelah aktif di bursa transfer. Macan Kemayoran meraih dua kemenangan, mencetak tujuh gol, dan tetap menjaga clean sheet alias tanpa kebobolan.

Tim asal ibu kota itu meraih dua kemenangan besar, masing-masing 4-0 kontra Persita Tangerang dan 3-0 melawan Persis Solo. Dengan koleksi enam poin, Persija untuk sementara duduk di puncak klasemen Super League 2025/26.

Klub berikutnya yang mencatatkan 100 persen kemenangan ialah Borneo FC. Pesut Etam memang tak seproduktif Persija, tetapi mereka juga memiliki tembok pertahanan yang kokoh.

Borneo menorehkan kemenangan dengan skor identik 1-0, masing-masing melawan Bhayangkara Presisi Lampung dan PSBS Biak.

Armada Fabio Lefuendes menguntit Persija di peringkat kedua klasemen dengan enam poin, kalah agrevitas gol dari Macan Kemayoran.

Kini, kedua tim menghadapi ujian berat untuk mempertahankan rekor sempurna. Persija akan menjamu tim bertabur bintang Malut United di Jakarta International Stadium, Sabtu (23/8/2025).