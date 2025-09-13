BRI Super League Sore Ini Arema FC Vs Dewa United, Apa Kata Jaja?
jpnn.com - MALANG - Gelandang Dewa United Banten FC Hugo Gomes a.k.a Jaja mengatakan timnya siap bertarung habis-habisan menghadapi Arema FC pada pekan ke-5 BRI Super League di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (13/9) sore WIB
Jaja menuturkan bahwa Banten Warriors -julukan Dewa United, datang dengan semangat tinggi dan persiapan matang.
"Persiapan bagus. Sebagai sebuah tim, kami memiliki tanggung jawab besar di laga ini. Kami tahu, kami memiliki kekuatan yang bisa membuat hasil yang lebih baik," ujar Jaja.
Dia menyadari bahwa performa tim di beberapa laga sebelumnya belum memuaskan (cek klasemen di bawah).
"Sekarang kami harus makin kuat bersama-sama. Bersatu dan keluar dari situasi sulit ini bersama-sama,” tutur Jaja.
Dia menyadari Arema FC pun bukan tim lemah, dan merupakan salah satu pasukan yang sudah on fire di awal liga.
Salah satu big match pekan ke-5 BRI Super League hadir sore ini, Arema FC vs Dewa United di Kanjuruhan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Cek Posisi Malut United Setelah Dipukul Persik Kediri
- Persebaya Kalah dari Persib, Semen Padang Jadi Sasaran
- Debut dengan Persib Bandung, Eliano Reijnders Terpukau dengan Suporter
- Reaksi Eduardo Perez Setelah Persebaya Kalah dari Persib Bandung
- Live Streaming Persib Vs Persebaya: Tamu Sudah Tidak Sabar
- Ada yang Membocorkan Rahasia Persib kepada Pelatih Persebaya