BRI Super League Sore Ini Arema FC Vs Dewa United, Apa Kata Jaja?
Gelandang Dewa United Jaja Gomes. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - MALANG - Gelandang Dewa United Banten FC Hugo Gomes a.k.a Jaja mengatakan timnya siap bertarung habis-habisan menghadapi Arema FC pada pekan ke-5 BRI Super League di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (13/9) sore WIB 

Jaja menuturkan bahwa Banten Warriors -julukan Dewa United, datang dengan semangat tinggi dan persiapan matang.

"Persiapan bagus. Sebagai sebuah tim, kami memiliki tanggung jawab besar di laga ini. Kami tahu, kami memiliki kekuatan yang bisa membuat hasil yang lebih baik," ujar Jaja.

Dia menyadari bahwa performa tim di beberapa laga sebelumnya belum memuaskan (cek klasemen di bawah).

"Sekarang kami harus makin kuat bersama-sama. Bersatu dan keluar dari situasi sulit ini bersama-sama,” tutur Jaja.

Dia menyadari Arema FC pun bukan tim lemah, dan merupakan salah satu pasukan yang sudah on fire di awal liga.

Salah satu big match pekan ke-5 BRI Super League hadir sore ini, Arema FC vs Dewa United di Kanjuruhan.

