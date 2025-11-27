BRI Terima Penghargaan dari Kementerian IMIPAS

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mempertegas komitmennya mendukung program nasional melalui kerja sama strategis dengan berbagai kementerian dan lembaga negara.

Dalam acara yang diselenggarakan di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta Timur (19/11), BRI menerima Piagam Penghargaan Mitra Kerja Sama dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (IMIPAS).

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi BRI dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta 13 Program Akselerasi yang menjadi fokus transformasi Kementerian IMIPAS.

Kementerian IMIPAS menilai BRI telah memberikan dukungan strategis yang konsisten dan berkesinambungan melalui sejumlah kerja sama yang telah terjalin dengan baik, antara lain layanan perbankan di lingkungan IMIPAS, pelayanan pembayaran Paspor, Visa on Arrival, dan Overstay Ditjen Imigrasi, serta pelayanan cashless di Lapas/Rutan Ditjen Pemasyarakatan.

Ketiga bentuk kerja sama tersebut menjadi bagian penting dari upaya peningkatan tata kelola administrasi dan penguatan layanan publik yang dijalankan oleh Kementerian IMIPAS. Kehadiran BRI melalui layanan perbankan yang andal dan berbasis digital dinilai memberikan nilai tambah dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi proses pelayanan di lingkungan kementerian.

Direktur Corporate Banking BRI Riko Tasmaya menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada BRI.

Menurutnya, apresiasi dari Kementerian IMIPAS menjadi dorongan untuk terus berinovasi dan memperkuat dukungan terhadap institusi pemerintah.

“Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi BRI untuk terus memberikan kontribusi terbaik dan memperkuat kerja sama dengan Kementerian IMIPAS. Kami berkomitmen mendukung penuh implementasi program-program strategis pemerintah melalui inovasi layanan perbankan yang aman, cepat, dan terintegrasi,” ujar Riko Tasmaya.