Bridestory Market Kembali Digelar di ICE BSD dengan Ratusan Vendor Pernikahan

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Memasuki semester terakhir tahun 2026, Bridestory kembali menghadirkan pameran pernikahan yang dinantikan oleh para calon pengantin dan vendor pernikahan, yaitu BCA Presents Bridestory Market 2026 yang berlokasi di Hall 3-3A Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City pada tanggal 3-6 September 2026.

Setelah sukses menghadirkan berbagai pengalaman dan inspirasi pernikahan bagi para calon pengantin, kini Bridestory Market kembali dibuka dengan masih membawa konsep one-stop wedding planning destination.

Marketing & Event Lead Ayu Fadillah (kiri) bersama Head of Content ?Noel Monique Renzita saat memberikan keterangan kepada wartawan di lokasi pameran, Bridestory di ICE BSD, Tangerang Selatan, Kamis (3/9/2026). Foto: Friederich Batari/JPNN.com

Selama empat hari, acara ini menghadirkan lebih dari 420 vendor pernikahan dari 20+ kategori, area kuliner Market & Museum dengan lebih dari 50 tenant F&B yang viral dan hits, berbagai photo booth gratis, hingga promo dan penawaran eksklusif bagi pengunjung.

Bridestory Market 2026 dirancang bukan hanya untuk calon pengantin, tetapi juga pasangan, keluarga, wedding enthusiasts, maupun siapa saja yang ingin menikmati berbagai tren dan inspirasi pernikahan terkini.

Kehadiran berbagai vendor dari beragam kategori, mulai dari venue, bridal, gaun dan jas pengantin, kue dan catering, dekorasi, fotografi dan videografi, makeup artist, wedding organizer, entertainment, hingga klinik kesehatan dan kecantikan untuk perawatan pra-nikah.

Semuanya berada dalam satu lokasi memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk melihat portofolio secara langsung, berkonsultasi, membandingkan pilihan dan harga paket, hingga menemukan vendor yang paling sesuai dengan kebutuhan, budget, dan konsep pernikahan mereka.