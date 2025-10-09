Bridgestone Dorong Mobilitas Ramah Lingkungan Lewat Teknologi Enliten
jpnn.com, JAKARTA - PT. Bridgestone Tire Indonesia terus memperkuat komitmennya terhadap mobilitas berkelanjutan dengan menghadirkan produk ban yang makin ramah lingkungan.
Langkah itu sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberlanjutan dalam industri otomotif.
President Director Bridgestone Indonesia, Mukiat Sutikno, mengatakan bahwa perusahaan terus berupaya menjaga stabilitas bisnis sekaligus memberikan nilai lebih bagi pelanggan dan masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk memastikan setiap langkah bisnis kami membawa manfaat bagi pelanggan dan lingkungan, sesuai semangat keberlanjutan Bridgestone melalui E8 Commitment,” ujar Mukiat di Jakarta, Rabu.
Mukiat menambahkan di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil, konsumen kini menuntut produk yang tidak hanya andal tetapi juga tahan lama.
“Perubahan ekonomi dan sosial berjalan cepat, tetapi komitmen kami tetap: menjadi mitra mobilitas yang andal bagi masyarakat Indonesia,” tambahnya.
Bridgestone kini tidak hanya fokus pada pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga pada penciptaan nilai jangka panjang melalui efisiensi, inovasi, dan tanggung jawab sosial.
Salah satu bentuk nyata komitmen itu adalah penerapan teknologi Enliten — platform desain ban terbaru yang dikembangkan untuk meningkatkan performa sekaligus mengurangi dampak lingkungan.
PT. Bridgestone Tire Indonesia terus memperkuat komitmennya terhadap mobilitas berkelanjutan dengan menghadirkan produk ban yang makin ramah lingkungan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ban Bridgestone M858 Diklaim Andal Untuk Truk Ringan
- Dukungan Ban Bridgestone Turanza 6 Enliten untuk Performa Mitsubishi Destinator
- Bridgestone Borong Penghargaan di Ajang CSR Nusantara Awards 2025
- Begini Cara Mudah Cek Ban Mobil Sebelum Liburan Sekolah
- Bridgestone Dukung Ajang Super GT & GR86 Cup Malaysia Series 2025 di Sirkuit Sepang
- Jadi Official Tire IIMS 2025 Surabaya, Bridgestone Memperkenalkan Ban Baru