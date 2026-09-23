Bridgestone Rilis Ban Dayton, Ada 2 Pilihan, Harga Terjangkau

jpnn.com, TANGERANG - Dayton, di bawah naungan Bridgestone Tire Indonesia resmi meluncurkan ban baru yang menyasar bagi konsumen penumpang dengan harga terjangkau.

Ban itu megendepankan untuk memberikan keamanan, daya tahan, dan keandalan dalam mendukung kebutuhan berkendara sehari-hari.

Dayton menawarkan dua pilihan ban, yakni DT30 untuk MPV dan sedan dan H/T100 kendaraan SUV.

Presiden Direktur PT Bridgestone Tire Indonesia Mukiat Sutikno mengungkapkan Dayton ini merupakan pilihan ban bagi pengguna mobil yang tidak mementingan kemewahan dan tampilan, tetapi menginginkan kenyamanan hingga keamanan.

“Kami mendengarkan apa yang diharapkan konsumen Indonesia, kemudian menerjemahkannya menjadi brand yang menjawab kebutuhan esensial konsumen terhadap sebuah produk ban, dengan daya tahan serta safety yang menjadi ciri khas rekayasa teknik Bridgestone,” ujar Mukiat di sela acara peluncuran ban Dayton di PIK2, Tangerang, Rabu (23/9).

Dayton menyasar pengguna kendaraan yang sangat memperhatikan kebutuhan esensial sebuah ban, seperti daya tahan dan faktor keamanan, tetapi mampu mengakomodir faktor lain yang biasanya hadir pada segmen ban premium.

Konsumen di segmen ini memiliki karakter yang sangat mencermati informasi, mempertimbangkan manfaat, serta menyesuaikannya dengan kebutuhan sebelum menentukan pilihan.

Dayton DT30 dirancang untuk memenuhi kebutuhan kendaraan penumpang dalam penggunaan sehari-hari, dengan tiga fokus utama: low road noise, wet-road performance, dan long lasting.