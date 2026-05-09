Brigadir AS Tewas Ditembak Pelaku Curanmor di Lampung, Begini Kejadiannya
jpnn.com - Tim gabungan dari Polda Lampung memburu pelaku pencurian kendaraan bermotor yang menembak anggota polisi Brigadir AS di Jalan ZA Pagaralam, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, pada Sabtu pagi (9/5/2026).
"Tim khusus dari Polda, Polresta Bandar Lampung dan Polsek Labuhan Ratu sudah dikerahkan untuk menangkap pelaku dua pelaku yang menembak Brigadir AS," kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari dihubungi, Sabtu.
Penembakan polisi itu terjadi pada Sabtu pagi sekitar pukul 05.30 WIB.
Saat itu Brigadir AS yang sedang berada di sebuah toko melihat dua pria sedang mencoba merusak kunci setang sepeda motor Honda Beat biru putih berpelat BE 2826 NBM yang terparkir di lokasi, Jalan ZA Pagaralam.
Melihat gerak-gerik yang mencurigakan, Brigadir AS lantas menegur para pelaku.
"Namun, setelah ditegur, salah satu pelaku langsung mengeluarkan senjata api dan melepaskan tembakan ke arah Brigadir AS," ungkapnya.
Akibat tembakan itu, Brigadir AS seketika terkapar. Dalam kondisi kritis, anggota polisi itu kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung untuk mendapat perawatan medis, namun korban dinyatakan meninggal dunia.
"Ya, korban telah dinyatakan meninggal setelah sempat kritis di Rumah Sakit Bhayangkara," ujarnya.
Pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) menembak polisi Brigadir AS di Jalan ZA Pagaralam hingga korban tewas. Begini kronologinya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kiai Cabul Ditangkap, Legislator Minta Polisi Usut Pihak yang Tekan Korban
- Bea Cukai dan Polri Gagalkan Distribusi Vape Cair Mengandung Zat Berbahaya
- Usut Kasus Kecelakaan Kereta di Bekasi, Polda Metro Jaya Sudah Periksa 39 Saksi
- Anggota BPK RI Haerul Saleh Tewas saat Rumahnya Kebakaran
- Sok Jagoan, Remaja Konvoi Bawa Senjata Tajam, Akhirnya Ditangkap Polisi
- Legislator Nilai Penempatan Polisi di Kementerian Harus Masuk UU Polri