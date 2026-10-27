Brigadir W Gorok Leher Ibu Kandung hingga Tewas di Siak, Jalani Observasi Kejiwaan

jpnn.com, RIAU - Oknum anggota Polri berinisial Brigadir W (37), yang bertugas di Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Riau, diduga menggorok ibu kandungnya sendiri.

Ibunya bernama Farida Hanum (64), meninggal dunia di rumahnya di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Sungai Apit, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Selasa (27/10) pagi.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Akhmadi mengatakan terduga pelaku sedang dalam perawatan tersebut kini telah diamankan kepolisian dan dikirim ke Biddokkes untuk menjalani observasi kejiwaan.

“Memang yang bersangkutan sedang menjalani perobatan,” kata Kombes Akhmadi.

Alumni Akpol 1996 ini menjelaskan korban ditemukan meninggal dunia sekitar pukul 06.00 WIB dalam kondisi telungkup di atas kasur di ruang televisi.

Di sekitar tubuh dan pakaian korban, yang diketahui merupakan pensiunan aparatur sipil negara (ASN), ditemukan ceceran darah.

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Brigadir W sendiri diamankan di wilayah Sungai Apit.

Sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, di antaranya sebilah pisau bergagang hijau dan sebilah pisau lipat yang disebut memiliki bercak darah turut diamankan.