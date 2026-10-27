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Brigadir W yang Bunuh Ibu Kandung di Siak Dibawa ke RSJ Tampan

Brigadir W yang Bunuh Ibu Kandung di Siak Dibawa ke RSJ Tampan
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Kasatreskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos bersama tim melakukan olah TKP. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Seorang polisi berinisial Brigadir W diduga menggorok leher ibu kandungnya hingga korban meninggal dunia di rumahnya.

Perbuatan Brigadir W dilakukannya di rumah ibunya di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Sungai Apit, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau, Selasa (27/10/2026) pagi.

Korban diketahui bernama Farida (64). Peristiwa tragis tersebut menggemparkan warga setempat, terlebih terduga pelaku merupakan anak kandung korban yang berstatus sebagai anggota Polri.

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Usai kejadian, Brigadir W diamankan oleh petugas kepolisian untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Akhmadi mengatakan terduga pelaku saat ini dibawa ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan di Pekanbaru.

Namun, alasan dan status pemeriksaan yang bersangkutan di rumah sakit tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak berwenang.

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“Benar. Terduga pelaku berdinas di Biddokkes Polda Riau,” kata Kombes Akhmadi.

Ia menjelaskan laporan awal pembunuhan itu diterima oleh Polsek Sungai Apit.

Seorang polisi berinisial Brigadir W yang diduga membunuh ibu kandungnya secara sadis di Siak, dibawa ke RSJ Tampan, Pekanbaru.

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